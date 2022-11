Fernando Ribeiro (Moonspell): “Os Sétima Legião eram das raras bandas nacionais que nos faziam sentir que não estávamos sozinhos na Europa”

Comentando os temas que marcam a atualidade noticiosa, no que toca à música, Fernando Ribeiro congratulou-se, no Posto Emissor, com o regresso aos palcos dos Sétima Legião, banda que dará dois concertos em Lisboa no próximo mês de dezembro.

“Eram daquelas raras bandas portuguesas que nos faziam sentir que não estávamos sozinhos na Europa. Apesar de cantarem em português, sempre tiveram alguma coisa britânica: dos Joy Division, Echo and the Bunnymen…”, diz o vocalista dos Moonspell. “[Na adolescência] estava dividido entre dois mundos: o heavy metal e os ‘vanguardas’, que ouviam coisas como Spacemen 3, Dead Can Dance…”, recorda o músico, que no início desta semana celebrou em palco o 30º aniversário da sua banda, com concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa.

