“Estávamos cheios de pica e sabíamos que ia ser um sucesso”: a história de “Circo de Feras”, o disco em que os Xutos acabaram com a maldição

Em 1986 os Xutos & Pontapés eram um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir de popularidade. Com oito anos de estrada em cima e um historial ferozmente independente que os tinha levado a inscrever edições em selos como a Rotação, Fundação Atlântica e Dansa do Som, os Xutos & Pontapés estavam prontos para voos mais altos. Havia vontade da Valentim de Carvalho que tangencialmente tinha lidado com o grupo de ‘Remar Remar’ através da Fundação Atlântica de Pedro Ayres Magalhães e Miguel Esteves Cardoso. Mas após tanto tempo na estrada, após várias soluções de compromisso em estúdios que não conseguiam traduzir com a fidelidade desejada a força que sabiam ser capazes de conjurar em palco, os Xutos tinham pressa, tinham urgência em dar o salto.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler