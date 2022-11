Fernando Ribeiro (Moonspell): “Cancelámos uma digressão nos Estados Unidos. Já tínhamos os vistos e os impostos estavam pagos”

O vocalista dos Moonspell, Fernando Ribeiro, foi convidado do Posto Emissor, podcast da BLITZ, onde falou sobre os concertos de celebração dos 30 anos da banda (esta terça-feira é repetida a dose no Coliseu dos Recreios) e também sobre os desafios de andar na estrada no pós-pandemia e na vigência de uma guerra na Europa com impacto mundial.

Este ano, os Moonspell tiveram de cancelar uma digressão na América do Norte. “Já tínhamos os vistos, o merchandise feito e os impostos pagos. Mas não tínhamos autocarro, entretanto a banda convidada nem autocarro nem carrinha, e por fim tínhamos carrinha mas não condutor. Para termos 50% do resultado que tínhamos antes da pandemia, temos de trabalhar o triplo. Estes não são tempos para sermos megalómanos, são tempos para o downsize.”

Pode ouvir a resposta completa pelos 9m 45s.