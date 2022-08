Moonspell cancelam digressão de 22 datas nos Estados Unidos e Canadá que deveria começar na próxima semana

Os Moonspell cancelaram a digressão de 22 datas nos Estados Unidos e Canadá que teria início no dia 25 deste mês em Nova Iorque e terminaria a 18 de setembro em Boston. Num comunicado partilhado com os fãs nas redes sociais, a banda portuguesa explica que o cancelamento se deveu a "problemas de logística e transportes sem solução".

"Tentámos todas as opções disponíveis, mas não há outra solução que não cancelar", explicam os Moonspell, "agradecemos a vossa compreensão e pedimos desculpa por qualquer transtorno. Já estamos a trabalhar numa digressão norte-americana em 2023. Vamos manter-vos informados".

A digressão "American Fullmoon" contaria com primeiras partes asseguradas pelos Swallow the Sun e Witherfall. Apesar deste cancelamento, os Moonspell mantêm o concerto no Candelabrum Metal Fest, em Léon, no México, no dia 3 de setembro. O festival, que se realiza nos dias 2 e 3 do próximo mês, contará também com atuações de Carcass, Overkill ou Candlemass.