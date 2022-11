Bob Dylan prestou homenagem a Jerry Lee Lewis durante um concerto em Nottingham, Inglaterra, na passada sexta-feira, o dia em que o pioneiro do rock and roll faleceu.

O veterano fez uma versão de ‘I Can’t Seem To Say Goodbye', que Lewis cantou em 1970. “Não sei se já sabem, mas o Jerry Lee foi-se. Vamos tocar uma das dele. Ele viverá para sempre”, disse.

Veja o vídeo da versão: