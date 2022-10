Morreu Jerry Lee Lewis, pioneiro do rock and roll

Morreu esta sexta-feira Jerry Lee Lewis, pioneiro do rock and roll. Contava 87 anos. O seu falecimento foi confirmado por Zach Farnum, agente do artista, e noticiado por meios como a “Billboard”.

Nascido em 1935 no estado norte-americano do Louisiana, Lewis começou a sua carreira em Memphis, depois de uma audição na Sun Records, a casa de Elvis Presley e Johnny Cash.

Pianista, mesclou com originalidade rockabilly, gospel, blues e country, e ficou conhecido pelas suas atuações “selvagens”. Foi apelidado de ‘The Killer’. Reconhecidamente exibicionista, chegava a tocar nas teclas com os pés.

‘Whole Lot of Shakin’ Going On’, de 1957, foi um sucesso. O single que lhe sucedeu, ‘Great Balls of Fire’, chegou ainda mais alto no top americano, falhando por pouco a primeira posição da tabela pop. Tornar-se-ia na canção mais emblemática do artista.

A sua carreira conheceu um revés em 1958, quando a imprensa britânica revelou que Lewis se teria casado em segredo com uma prima, Myra Gale Brown, de apenas 13 anos. Era verdade: Myra seria a sua terceira mulher. À época com 22 anos, o artista foi boicotado pela indústria da música e pelas rádios, que deixaram de passar a sua música. O seu sucesso nos palcos também esmoreceu e as vendas baixaram. Dez anos depois, optaria por uma orientação country, decisão que se revelaria acertada, dado que voltou aos tops de vendas e relançou a carreira.

Nos anos 80, seria nomeado para prémios Grammy, vencendo um deles em 1987. Em 2005 foi agraciado com um Grammy de Carreira. Viu a sua vida retratada no cinema em 1989, na biopic “Great Balls of Fire”, com Winona Ryder, Dennis Quaid (que desempenhou o papel de Lewis) e Alec Baldwin.

A sua influência foi reconhecida por membros de Rolling Stones e Led Zeppelin, Neil Young, Rod Stewart e Eric Clapton. Com a maior parte deles chegaria a colaborar, numa fase avançada da carreira.

Teve seis filhos de sete mulheres. Casou pela última vez em 2012, com Judith Brown, a sua última companheira. Os dias derradeiros, refere a “Billboard”, foram passados no seu rancho no Mississippi.