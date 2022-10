Escola criada por Kanye West termina subitamente o ano letivo. Houve quem pagasse 15 mil euros para inscrever os filhos

A Donda Academy, escola fundada por Kanye West, deu por terminado o seu ano letivo.

Num e-mail enviado aos pais dos alunos apenas um dia antes, pode ler-se que a decisão de fechar a escola partiu do próprio Kanye, segundo avança o “Business Insider”: “Por critério do nosso fundador, vamos fechar o resto do ano letivo. Não há escola amanhã”.

A Donda Academy esteve envolvida em secretismo desde a sua fundação, pouco se sabendo sobre os cursos leccionados. O concerto de ‘prep school’, nos Estados Unidos, prevê que o ensino nestas escolas vise preparar os alunos para a universidade. Sabe-se o valor da matrícula: 15 mil euros.

As declarações antissemitas de Kanye West levaram a equipa de basquetebol da Donda Academy a ser proibida de participar em dois torneios escolares. Um dos elementos da equipa, Chuck Bailey, anunciou esta quinta-feira que iria desistir da escola.

O próprio Kanye limitou-se a comentar a notícia com uma publicação, entretanto apagada, no Instagram. Nessa publicação, afirma que a sua escola “foi encerrada”.