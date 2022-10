Uma balança e uma palavra problemática: Taylor Swift altera videoclip de ‘Anti-Hero’ depois de ser acusada de gordofobia

Taylor Swift alterou o vídeo para ‘Anti-Hero’, um dos temas presentes em “Midnights”, o seu novo álbum.

O videoclip, realizado pela própria artista, coloca em jogo duas versões diferentes de Taylor Swift (uma insegura, outra bem-sucedida) e continha uma cena em que a Taylor mais tímida sobe para cima de uma balança, onde é possível ler a palavra “gorda”, com uma outra versão em que, depois da ‘mesma’ Taylor se pesar, o mostrador é substituído por um abanar a cabeça em jeito de desaprovação por parte do seu contraponto mais confiante e vistoso.

A cena, refere o “NME”, foi considerada ofensiva pela ativista Kira-Lynn Ferderber, que escreveu nas redes sociais que “uma obra de arte onde o teu maior receio é ser gorda é uma obra de arte gordofóbica”.

Taylor Swift não comentou publicamente as críticas, mas esse momento do videoclip foi retirado das várias plataformas. Veja o ‘still’ problemático e a nova versão do vídeo: