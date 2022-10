Posto Emissor #122: BLITZ convida Fernando Ribeiro. Dos 30 anos dos Moonspell à estreia na televisão

Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. A poucos dias dos concertos com os quais a banda celebrará 30 anos de carreira - a 31 de outubro no Coliseu do Porto e a 1 de novembro no Coliseu de Lisboa - o músico português falou dos desafios de fazer digressões internacionais, da música que gosta de ouvir em casa (e que vai bem além do metal) e das mudanças trazidas pela pandemia.

A estreia de Fernando Ribeiro como ator, num documentário sobre o Terramoto de 1755 que irá estrear a 1 de novembro no Canal História, é outro dos temas da conversa, onde se revelam também algumas das surpresas dos concertos dos coliseus, cujo alinhamento foi escolhido pelos fãs.

Neste Posto Emissor, falamos ainda do regresso dos Sétima Legião aos palcos, da espiral descendente de Kanye West, do novo disco dos Dry Cleaning, dos 30 anos do primeiro álbum dos Rage Against the Machine e dos concertos dos próximos dias.

