Blitz Ao Vivo na Redação. Fernando Ribeiro: “Quando começámos os Moonspell não sabíamos se íamos durar 30 segundos ou 30 minutos”

Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, é o convidado do podcast Posto Emissor desta semana. Na rubrica Ao Vivo na Redação, apresenta os concertos de celebração dos 30 anos da banda, cujo alinhamento foi escolhido pelos fãs: “Vai ter o quadro do black metal, do metal gótico, do folk.” Os dois discos novos que a banda tem em mente passam também por aqui

Há 36 minutos