Os Red Hot Chili Peppers fizeram o que ninguém fazia há 17 anos

Os Red Hot Chili Peppers atingiram recentemente o primeiro lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos com “Return of the Dream Canteen”, o seu novo álbum.

A banda norte-americana já tinha atingido esse primeiro lugar com “Unlimited Love”, lançado em abril, disco que marcou o regresso de John Frusciante ao grupo.

É a primeira vez desde 2005 que uma banda consegue atingir o topo das tabelas por duas vezes, no mesmo ano. Os últimos a consegui-lo foram os System of a Down, que há 17 anos lançavam “Mezmerize” e “Hypnotize” com poucos meses de diferença.