Da Weasel no MEO Marés Vivas em 2023

Os Da Weasel acabam de anunciar um concerto para 2023.

A banda que este ano regressou aos palcos atuará no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, no próximo ano.

O concerto acontece a 14 de julho de 2023, o primeiro dia do festival, que no próximo ano se realizará de 14 a 16 de julho.

“O norte sempre nos tratou de forma extraordinária, sempre nos mostraram muito amor”, disse a banda em conferência de imprensa, lembrando que em 2008 deu naquele festival um concerto “memorável”, partilhando o cartaz com os ingleses Prodigy.

Recentemente, os Da Weasel anunciaram que em 2023 estariam de regresso, após o aguardado concerto que deram no NOS Alive, em Algés, no passado mês de julho. Esta terça-feira, 25 de outubro, fizeram um live no Instagram no qual acabaram por revelar que atuarão no MEO Marés Vivas a 14 de julho de 2023.



Os bilhetes para o festival já estão à venda (exclusivamente no site MEO Blueticket) e custam entre 45 euros (bilhete diário) e 90 euros (passe geral).