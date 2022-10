Um vídeo de um jovem guitarrista britânico a tocar ‘Master Of Puppets’, dos Metallica, numa rua de Cardiff (País de Gales) está a tornar-se viral.

O jovem executa o tema - um dos destaques da última temporada da série “Stranger Things” - com mestria, e já recebeu elogios dos próprios Metallica, que responderam ao vídeo com um simples “\m/”, a conhecida sinalética de aprovação do metal.

Veja o vídeo: