Da Weasel: “O futuro a Deus pertence, para quem é crente”

A forma abrupta como anunciaram o final da banda, em dezembro de 2010, deixou os fãs dos Da Weasel desolados. A banda resolveu atirar-se de novo para os braços de quem nunca os esqueceu com um concerto único e exclusivo no NOS Alive [esta entrevista foi publicada originalmente na revista BLITZ Festivais de Verão, antes do concerto de julho, cuja reportagem pode ler aqui]. Três anos volvidos desde o anúncio e dois adiamentos pandémicos depois, Carlão e João Nobre dizem-se entusiasmados e preparados para “fazer as pazes” e “fechar um ciclo”. O que está para lá dele, contudo, ainda é uma incógnita. “À treinador de futebol: só estamos a pensar no próximo jogo”. Que será, tudo indica, em 2023.

