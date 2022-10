Taylor Swift lançou esta madrugada o novo álbum e há 20 (!) formatos diferentes. Ouça aqui “Midnights”

Taylor Swift lançou esta sexta-feira o seu novo álbum de estúdio, “Midnights”.

O disco é composto por 13 canções, “as histórias de 13 noites sem dormir, espalhadas ao longo da minha vida”, segundo afirmou a cantautora.

“Midnights” é o sucessor de “Folklore” e “Evermore”, os dois álbuns que Swift lançou em 2020, e apresenta-se como um verdadeiro sonho para colecionadores: o disco está disponível em vinte (!) formatos diferentes.

“Esta é uma coleção de músicas escritas no meio da noite, uma viagem através de terrores e bons sonhos”, afirma Swift na apresentação do álbum. “Chamo-lhes ‘as minhas canções das 3 da manhã’”.

Os fãs poderão escolher entre o formato CD (em cinco cores diferentes, uma delas uma versão deluxe com três temas bónus, e com ou sem autógrafo da artista), vinil (em cinco cores diferentes, quatro delas com ou sem autógrafo), cassete (numa cor apenas) ou digital (que se divide entre: versão exclusiva, versão com 13 faixas e versão com 14 faixas, podendo-se escolher entre o formato clean - sem palavrões - ou não).



Juntamente com o lançamento de “Midnights”, está previsto o lançamento de um videoclip para ‘Anti-Hero’, assim que forem 13h em Portugal continental.

Ouça “Midnights”: