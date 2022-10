Mike Patton revelou estar a lutar contra o alcoolismo. Em entrevista ao jornal inglês “The Guardian”, o vocalista dos Faith No More, Mr. Bungle e Fantômas aborda a turbulência vivida por si nos últimos anos.

Passada a pior fase da pandemia, Patton deveria ter-se apresentado ao vivo com os Faith No More, mas essas datas acabaram por ser canceladas. No início deste ano, o músico revelou que lhe foram diagnosticadas depressão e agorafobia.

“Estava tão isolado que sair à rua era difícil. E isso é horrível”, contou. “A ideia de dar mais concertos com os Faith No More deixava-me em stress. Afetou-me mentalmente. Não sei porquê. E com isso veio a bebida”.

Patton deverá voltar aos palcos com os Mr. Bungle, em dezembro, para uma digressão pela América do Sul. O músico afirma estar sóbrio “há algum tempo”, mas admite: “Tenho medo. Tenho medo de mim. Ainda tenho assuntos por resolver”. Não quis, no entanto, explicar de que assuntos se trata: “Não sei se os quero revelar”