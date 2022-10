Kanye West prepara-se para comprar rede social dos conservadores e apoiantes de Trump

Kanye West está a preparar-se para comprar o Parler, rede social sobretudo utilizada por apoiantes de Donald Trump, conservadores e militantes de extrema-direita.

O músico, que foi recentemente suspenso do Instagram e do Twitter, emitiu um comunicado no qual se pode ler que “num mundo onde as visões conservadoras são consideradas controversas, devemos garantir que temos o direito de nos expressar livremente”.

O valor da compra não foi para já divulgado, sendo que a mesma deverá ser concluída ainda este ano.

Criado em 2018, o Parler popularizou-se aquando da invasão ao Capitólio, três anos depois. A aplicação chegou a ser retirada das plataformas da Apple e da Google, devido às crescentes ameaças de violência e atividade ilegal feitas pelos seus utilizadores.

Nos últimos dias, Kanye West tem estado no centro de várias polémicas. Depois de ter surgido em público com uma t-shirt com o slogan neo-nazi “As Vidas Brancas Importam”, o músico publicou vários comentários antissemitas nas redes sociais, antes de ser suspenso.

Pouco depois, em entrevista ao podcast “Drink Champs”, afirmou que a morte de George Floyd se deveu ao consumo de drogas e não à violência policial, como ficou provado em tribunal.