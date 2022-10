Sharon Osbourne fala sobre a luta de Ozzy contra a Doença de Parkinson: “É como se a vida parasse”

Em entrevista ao apresentador Jeremy Paxman, autor de um novo documentário sobre a Doença de Parkinson, “Paxman: Putting Up With Parkinson's”, Sharon Osbourne falou sobre a batalha do marido, Ozzy Osbourne, contra a doença.

“De repente, é como se a vida parasse”, afirmou. “O meu marido era uma pessoa muito enérgica, adorava caminhadas, dava um concerto de duas horas todas as noites, a correr como um louco. Hoje, olho para ele e fico destroçada”.

“Entristece-me vê-lo assim, mas aquilo pelo qual ele passa é pior. Quando olho para ele, sem que ele se aperceba, desato a chorar. A parte mais positiva é que passamos mais tempo juntos enquanto família, e eu amo-o mais do que há três anos”, rematou.

Ozzy Osbourne recebeu um diagnóstico positivo de Parkinson em 2003, mas só tornou a sua doença pública em 2020. No ano passado, descreveu a sua condição como “desafiante”.