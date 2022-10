A melhor canção dos Metallica para John Carpenter, o mítico realizador de filmes de terror

O realizador John Carpenter deu uma entrevista à “Metal Injection”, na qual apontou a sua canção preferida dos Metallica: ‘Enter Sandman’. “É um clássico", garantiu.

Carpenter, que para além do cinema também se dedica à música, não escondeu o seu apreço pelo bom e velho rock n' roll. “Gosto de riffs de guitarra. Aprecio todo o rock, exceto quando soa mais moderno”, exclamou.

Porém, nem todos os grandes nomes do rock e do metal lhe caíram no goto: “O Ozzy Osbourne não me interessa muito. Nunca pensei que ele tivesse grande voz. As minhas raízes rock vão até aos anos 50, cresci com o rock e a pop de então. Quando os Beatles aterraram, acabou tudo”.