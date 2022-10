O elenco de “Harry Potter” prestou homenagem a Robbie Coltrane, o ‘Hagrid’ dos filmes: “Estava sempre a tentar fazer-nos rir”

O elenco de “Harry Potter” prestou homenagem a Robbie Coltrane, que interpretou o gigante Hagrid no grande ecrã. Coltrane faleceu esta sexta-feira, aos 72 anos, sem que tenham sido reveladas as causas da sua morte.

Em declarações à revista “Variety”, Daniel Radcliffe - que deu rosto a Harry Potter - afirmou que Coltrane “era uma das pessoas mais engraçadas" que já conheceu. “Estava sempre a tentar fazer-nos rir, nos bastidores. Lembro-me especialmente de nos tentar animar durante as filmagens de ‘O Prisioneiro de Azkaban’, quando tivemos de nos abrigar de uma chuva torrencial. Pôs-se a contar histórias e anedotas. Sinto-me afortunado por me ter cruzado e trabalhado com ele. A sua morte entristece-me, era um ator incrível e um homem adorável”, acrescentou.

Emma Watson, que interpretou Hermione, deixou a sua homenagem nas stories do Instagram: “Foi o tio mais divertido que já tive”, escreveu. “Teve muita compaixão para comigo, tanto quando era criança como em adulta. Se algum dia eu vier a ser tão amável como ele foi para comigo, irei fazê-lo em seu nome e em sua homenagem”.

A criadora da saga, J.K. Rowling, também deixou o seu tributo nas redes sociais: “Ele era um talento incrível, e tive muita sorte de o conhecer e trabalhar com ele. As minhas mais sinceras condolências à família”.