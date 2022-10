Moullinex: “O Presidente dizer que não faz mal haver 400 casos de abuso sexual de menores na Igreja é uma opinião com um peso muito grande”

Moullinex criticou, no podcast Posto Emissor, as recentes declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre as centenas de denúncias de abusos sexuais de crianças por membros da Igreja Católica, em Portugal, ao falar sobre o poder e o impacto que as opiniões de cada um têm, especialmente as de decisores políticos, eleitos pelo povo.

“O Presidente da República dizer que 400 casos de abuso sexual de menores é ‘OK’ é uma opinião com um peso muito grande”, defende o músico, “toda a gente tem o direito de dizer o que quiser, mas alguém que nos representa, que votámos para nos representar, não devia dizer uma coisa destas”.

Moullinex leva este sábado ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o espetáculo “Discodrama”, durante o qual vai celebrar os dez anos do álbum de estreia, “Flora”, apresentar as canções do mais recente “Requiem for Empathy” e terminar a noite com uma série de DJ sets.

Ouça o músico falar sobre as declarações do Presidente da República a partir dos 51 minutos e 33 segundos.