Matty Healy, vocalista dos The 1975, admite vício de heroína

Matty Healy, vocalista dos 1975, confessou o seu vício em heroína durante uma nova entrevista com Zane Lowe, para a Apple Music 1.

O músico admitiu que o seu vício foi um enorme teste para o grupo: “foi a primeira vez em que um de nós estava a fazer algo que os outros não faziam”, disse. “Foi a primeira vez que tive de lhes dizer algo. A primeira vez que tivemos um segredo”.

Os seus colegas de banda acabaram por ter que o confrontar com o seu vício, durante as gravações de “A Brief Inquiry Into Online Relationships”, álbum de 2018.

“Basicamente, disse-lhes que tinham de respeitar o meu vício. No dia seguinte, acordei com uma ressaca emocional, a pensar que tinha dito a coisa mais errada que podia. Eventualmente vai tornar-se numa anedota que contarão sobre mim durante anos”, afirmou.

Após ter passado uma temporada numa clínica de reabilitação, Healy já superou o pior. “Quase perdi o respeito das pessoas que amava, mas não perdi. Não perdi a minha carreira. Não perdi as minhas posses, o meu dinheiro. Estava apenas a caminhar no fio da navalha. Tive a sorte de entender o que tinha que fazer”, acrescentou.