Kanye West foi convidado a visitar um Museu do Holocausto. “As palavras importam”

O Museu do Holocausto de Los Angeles convidou Kanye West a fazer uma visita ao espaço, na sequência da sua suspensão do Instagram e do Twitter devido a comentários antissemitas.

“As palavras importam, e as palavras têm consequências. Pedimos-te que nos visites de forma a perceber como podem as palavras incitar à violência e ao genocídio”, escreveu a direção do Museu, nas stories do Instagram.

No seu convite, a direção fez ainda uma referência ao genocídio arménio, lembrando que a ex-mulher de Kanye, bem como os seus quatro filhos, têm descendência arménia. “As tuas palavras chegam a milhões de pessoas, e podes escolher incitar ou podes escolher inspirar”.

Não se sabe se Kanye terá aceitado o convite. No fim de semana, o músico prometeu “um alerta máximo de morte contra o povo judaico”, acrescentando: “não posso ser antissemita porque os negros são judeus. Andaram a brincar comigo e a descartar todos os que se opõem aos vossos planos”.