Elon Musk falou com Kanye West sobre declarações antissemitas: “Acho que ele percebeu o que lhe disse”

Elon Musk, CEO da Tesla e possível futuro dono do Twitter, revelou ter tido uma conversa em privado com Kanye West após este ter sido suspenso do Instagram e do Twitter devido a declarações antissemitas partilhadas nas duas redes sociais.

Comentando uma publicação de West, em que este critica Mark Zuckerberg, dono do Instagram, por ter sido suspenso, Musk afirmou: “Expressei as minhas preocupações em relação ao seu mais recente tweet, e acho que ele percebeu o que lhe disse”.

O músico, recorde-se, foi suspenso após deixar ameaças “ao povo judaico”, merecendo condenação por parte de figuras como Jamie Lee Curtis, Jack Antonoff ou Ariana Grande.