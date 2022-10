Kanye West tentou intimidar diretores da Adidas com pornografia

Kanye West lançou um novo documentário de apenas 30 minutos, intitulado “Last Week”, que mostra como correram as últimas semanas da sua vida. O filme conta com imagens de uma reunião tensa com diretores da Adidas, marca com a qual tem uma parceria e através da qual distribui a sua própria linha de calçado, a Yeezy.

Durante essa reunião, Kanye West mostra um vídeo pornográfico a um dos diretores, com o intuito óbvio de o intimidar. “Parece a voz dele, não é?”, diz, apontando para o diretor em questão.

Um dos sócios de Kanye afirma, então, que “se se estão a sentir desconfortáveis, é essa a ideia. Quando alguém rouba as ideias deste homem, as suas criações, é como raptar uma criança. Elas são as filhas da mente dele, e vocês raptaram-nas”.

Não é claro se estas imagens foram captadas antes ou depois do dia 6 de outubro, data em que a Adidas lançou um comunicado no qual afirmou estar a “rever” a sua parceria com Kanye.

Veja o documentário: