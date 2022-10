“Tu és pai, por favor pára”: as reações à mensagem de Kanye West que o Twitter baniu

Kanye West voltou recentemente ao Twitter, mas a polémica rapidamente se instalou. O rapper publicou uma mensagem de cariz antissemita, que foi entretanto apagada pela plataforma.

“Não posso ser antissemita porque os negros são judeus. Andaram a brincar comigo e a descartar todos os que se opõem aos vossos planos”, acrescentou.

Os comentários de Kanye surgiram após ter sido suspenso do Instagram, pelo mesmo motivo. Nessa rede social, o rapper partilhou imagens de mensagens trocadas entre si e Sean “Diddy” Combs, nas quais se refere “aos amigos judeus” do empresário.

Figuras como as atrizes Sarah Silverman ou Jamie Lee Curtis já reagiram às declarações de Kanye. A atriz afirmou que as palavras do rapper “magoam e incitam à violência”.

“O dia mais sagrado do judaísmo foi na semana passada. As palavras importam. Uma ameaça ao povo judaico terminou, no passado, em genocídio. Tu és pai, por favor pára”, escreveu ainda.

Silverman mostrou-se igualmente muito crítica, dizendo que Kanye “ameaçou o povo judaico e isso não foi trending topic no Twitter”. “Porque é que são só os judeus a insurgir-se quando há ódio contra judeus? O silêncio é ensurdecedor”, disse.