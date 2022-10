Arctic Monkeys anunciam digressão europeia de 2023: Portugal de fora

Os Arctic Monkeys confirmaram digressão pela Europa em abril e maio de 2023, durante a qual vão apresentar o seu próximo álbum, “The Car”.

O grupo atuará em países como a Alemanha, Noruega ou França, antes de seguir para várias datas no Reino Unido, até finais de junho, e na América do Norte, no final de agosto. Portugal, país onde atuaram em setembro deste ano - no festival MEO Kalorama - ficou de fora.

Na Europa, os Arctic Monkeys terão as primeiras partes dos concertos a cargo dos Inhaler, banda do filho de Bono, dos U2, que atuou na edição deste ano do NOS Alive. Conheça aqui as datas da digressão europeia:

Abril

24 – Tipsarena, Linz (Áustria)

25 – Zenith, Munique (Alemanha)

27 – Sporthalle, Hamburgo (Alemanha)

29 – Avicii Arena, Estocolmo (Suécia)

30 – Spektrum, Oslo (Noruega)

Maio

2 – Mercedes-Benz Arena, Berlim (Alemanha)

3 – Rudolf Weber-Arena, Oberhausen (Alemanha)

5 – Ziggo Dome, Amsterdão (Países Baixos)

8 – Festhalle, Frankfurt (Alemanha)

9 – Accor Arena, Paris (França)