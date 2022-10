Kanye West volta ao Twitter depois de ser bloqueado no Instagram por alegado post antissemita

A conta oficial de Kanye West no Instagram foi suspensa, de acordo com o the “Hollywood Reporter”.

Em causa estarão comentários antissemitas por parte do músico, que antes de ser suspenso publicou imagens de várias conversas privadas com Sean Combs, ou Diddy.

Numa dessas mensagens, Kanye afirma que irá usar Diddy “como exemplo, de forma a mostrar aos judeus que te disseram para me ligares que ninguém me pode ameaçar ou influenciar”. Essa publicação foi entretanto apagada.

Após a suspensão, Kanye voltou ao Twitter para deixar uma mensagem a Mark Zuckerberg, diretor executivo da Meta, dona do Instagram: “Olha para isto, Mark. Como é que me foste expulsar do Instagram? Costumavas ser o meu nigga”.

Não é a primeira vez que Kanye West é suspenso do Instagram. Em março, foi-o durante 24 horas após proferir um insulto considerado racista, dirigido ao comediante Trevor Noah.