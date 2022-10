Mike Patton, vocalista dos Faith No More, afirma: “Os cantores são uns idiotas”

Para Mike Patton, todos “os cantores são uns idiotas”.

O vocalista dos Faith No More, Mr. Bungle, Dead Cross, Tomahawk ou Fantômas descreveu o seu papel nessas bandas como “alguém que lá está para ajudar”.

“Sou uma peça. Acho que é uma peça importante, mas sejamos honestos: os cantores são uns idiotas”, disse, em entrevista ao Bandcamp.

“Julgam que mandam em tudo, mas ao longo dos anos aprendi que temos é de ficar quietos e fazer parte da banda”.

Patton falou especificamente do seu papel nos Dead Cross, banda com a qual começou a colaborar em 2016, substituindo Gabe Serbian. “Não lhes imponho as minhas ideias, porque eles têm grandes ideias e eu não quero dar cabo delas”, afirmou.