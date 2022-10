Há canções perfeitas? Assim de repente, lembramo-nos de 33

Uma grande canção é uma grande canção, facto irrefutável, mas o que faz, afinal de contas, uma canção elevar-se acima das demais até poder reclamar a condição de perfeição absoluta? Essa será uma discussão mais complicada, sem dúvida, mas há certas noções consensuais. Uma grande canção pode sobreviver a uma má interpretação, mas essa classe de canções distingue-se quase sempre por ter a elas associada uma interpretação gigante, muitas vezes tão definitiva que é quase impossível escutar essa peça interpretada por qualquer outra voz.

Mais ainda: grandes canções fazem-se de igualmente grandes, ou pelo menos fundas, palavras – daquelas que carregam mensagens importantes ou urgentes, tocantes, comoventes, de alguma forma memoráveis. Palavras que por isso mesmo dizem muito, mas mesmo muito mais do que uma primeira leitura pode indicar. E para as carregar há sempre uma melodia especial, notas dispostas de uma tal maneira que a nossa memória nada mais pode fazer senão guardá-las para sempre, naquela ordem. E ritmos que nos fazem mexer, seja na pista de dança, seja no mosh pit ou na estrada que nos leva vida fora. E solos que sabemos de cor e que gostamos de fingir saber tocar. E todas aquelas outras coisas que nos agarram sem apelo e sem agravo ao ponto de parecer que certas canções não são nossas, nós é que irremediavelmente lhes pertencemos.

Com o outono já lançado e o mundo a passar por uma fase complicada, estas são grandes e perfeitas canções que podem oferecer conforto, luz ou pontos para importantes reflexões. E necessária energia para sacudir o que quer que nos possa incomodar. Todas podem justamente reclamar essa rara condição, todas merecem a eternidade. Outras haverá, claro, que esta é arte milenar a que se entregaram grandes poetas, compositores e artistas de muitas gerações. Estas são as 33 que vos sugerimos hoje.

1. Paul Robeson – ‘Sometimes I Feel Like a Motherless Child’

Um velho espiritual negro que recua aos tempos da escravatura e a que Paul Robeson deu uma interpretação tão solene quanto definitiva.

2. Maria Callas – ‘Un Bel di verdremo’

Uma das maiores vozes do século XX, numa das mais belas passagens de Madame Butterfly de Puccini. É obra.

3. Billie Holliday – ‘Blue Moon’

Tudo certo aqui: a voz, o balanço, as palavras que sabemos de cor, a melodia, o luar da canção... Tudo certo, mesmo.

4. Édith Piaf – ‘La vie en rose’

Impossível pensar em divas e não pensar imediatamente em Piaf e nesta vida rosa a que ela deu voz, mas que não conheceu.

5. Ella Fitzgerald – ‘Summertime’

Uma canção perfeita numa voz perfeita, a da Primeira Dama da Canção, nem mais…

6. Frank Sinatra – ‘Fly Me To The Moon’

Já todos sabemos o que vai tocar no vaivém que não tarda nada estará a levar turistas para os alojamentos locais do astro que nos ilumina à noite, certo?

7. Amália Rodrigues – ‘Povo Que Lavas No Rio’

Tesouro nacional, a canção, o poema, a voz... É a isto que nos referimos quando falamos de perfeição.

8. Elvis Presley – ‘Suspicious Minds’

Elvis ganhou outra vida quando se entregou à alma de Memphis. Entrega funda, refrão mais orelhudo que o Dumbo…

9. João Gilberto – ‘The Girl From Ipanema’

Três gigantes numa canção só: João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes!

10. Bob Dylan – ‘Like a Rolling Stone’

Hino de gerações, embalado por um órgão que nem era suposto estar lá. Seria acaso feliz se o génio fosse casual.

11. The Beatles – ‘Tomorrow Never Knows’

Há tanto futuro dentro desta canção que bem poderia ter sido acabada de lançar. Os Beatles no seu melhor, sem dúvida.

12. The Rolling Stones – ‘Sympathy for the Devil’

E o mafarrico a dançar com balanço tropical?

13. Leonard Cohen – ‘Suzanne’

O senhor que nos embalou todos os doces ou amargos sonhos românticos, certo?

14. Chico Buarque – ‘Construção’

Uma canção que desagua noutra como se fosse rio, um arranjo que é tão moderno como projecto de Oscar Niemeyer numa voz brilhante que nos dá um poema de génio. Não se pode pedir mais nada.

15. The Velvet Underground – ‘Pale Blue Eyes’

Difícil escolher só uma desta banda, mas esta hoje serve: tudo bate onde tem que bater – o tom, aquela pandeireta, a melodia, as palavras que conhecemos como a palma da mão.

16. Carlos Paredes – ‘Canção Verdes Anos’

Sim, não tem palavras, bem sabemos. Mas há aqui um mistério qualquer, já que Paredes parece dizer-nos quase tudo o que precisamos de saber sobre nós.

17. Nina Simone – ‘Strange Fruit’

“Blood on the leaves and blood at the roots”… Retrato mais pungente do que este é bem capaz de não existir.

18. Black Sabbath – ‘Paranoid’

Rolo compressor, guitarra que larga faíscas, voz possuída. Experimentem ficar sem se moverem enquanto esta toca... Impossível.

19. Led Zeppelin – ‘Whole Lotta Love’

Riff maior que o universo, voz que destila sexo. Se quiserem simplificar os dicionários podem meter “Whole Lotta Love” à frente da palavra “rock”.

20. Sérgio Godinho – ‘Que Força É Essa’

Primeira canção do primeiro disco lançado há precisamente 50 anos. Foi só o princípio, é certo, mas que princípio!

21. Tom Waits – ‘Martha’

Uma canção que dava um romance, um filme, uma série inteira para chorarmos e nos comovermos noites após noites.

22. Caetano Veloso – ‘Sampa’

Pudessem as cidades todas ser eternizadas assim... Alguma coisa acontece quando Caetano se confessa a São Paulo – a terra, não o santo, claro.

23. José Afonso – ‘Vejam Bem’

Vejam bem o que pode suceder quando um homem se põe a cantar o que lhe vai no país...

24. David Bowie – ‘Heroes’

Uma canção que começa como se já fosse a meio porque parece existir desde sempre e nunca desaparecer. Voz, arranjo, execução: nada a mais e nada a menos.

25. Iggy Pop – ‘The Passenger’

O eterno rebelde é o passageiro que todos um dia gostaríamos de ter ao lado numa longa viagem. Imaginem só as histórias...

26. Suicide – ‘Ghost Rider’

Passageiro lá atrás, condutor aqui. Cantor alucinado em derrapagem perfeita sobre sintetizador avariado. Até parece nome de pintura...

27. Bob Marley – ‘Redemption Song’

Uma canção de redenção tão incrível, mas também tão simples, que é bem capaz de conseguir salvar toda a gente.

28. Marvin Gaye – ‘Sexual Healing’

É perfeitamente natural acabar de ouvir esta canção com menos peças de roupa do que quando se começa…

29. Sade – ‘Smooth Operator’

Houvesse um detetor de sensualidade absoluta como há de radiações e esta canção rebentar-lhe-ia a escala.

30. António Variações – ‘Canção do Engate’

Entrega pela entrega, rendição ao prazer, à vontade de combater a solidão e de embarcar na aventura dos sentidos. São precisas canções assim.

31. Nirvana – ‘Come as You Are’

Sim é uma mortífera piada que o riff tenha vindo de outro lado, mas esta canção vale bem por si, tem um pulso único que a elevou a grito de geração. E ainda ressoa.

32. Nas – ‘NY State of Mind’

O beat, o sample, o flow e a rima. Uma obra-prima do hip hop. ‘Nuff said.

33. Rosalía – ‘Malamente’

Este augúrio inicial de um fenómeno é bem capaz de ter mudado o mundo recente da música, mesmo que ainda estejamos tão próximos que não dê para perceber bem.