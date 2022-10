Festival Super Bock em Stock com 7 novas confirmações

Gretel Hänlyn, Zé Ibarra, Zola Blood, The Lemon Lovers, Rita Dias, Desconectados e Caio são as sete novas confirmações no cartaz do festival Super Bock em Stock, que regressa à Avenida da Liberdade, em Lisboa, nos dias 25 e 26 de novembro. Os passes gerais estão à venda, nos locais habituais, pelo preço único de 45 euros (nos dias do festival, passa a custar 50 euros).

Citando influências de Nirvana, Nick Cave ou Wolf Alice, a londrina Gretel Hänlyn vem a Lisboa apresentar o EP de estreia, “Slugeye”, editado este ano; o brasileiro Zé Ibarra, dos Bala Desejo, sobe ao palco do Super Bock em Stock também com o seu projeto a solo; os britânicos Zola Blood trazem consigo “Black Blossom”, segundo álbum editado este ano.

Ao cartaz do Super Bock em Stock juntam-se também uma série de artistas portuguesas: os Lemon Lovers sobem ao palco um ano depois de editarem o álbum “Pretend That I Care”; Rita Dias tem também um novo álbum para apresentar, “Morremos Tanto Para Crescer”; o coletivo Desconectados, liderado pelo guitarrista Pedro Vidal, toca as canções de “Liberdade Incondicional”; e Caio os temas de “Travessia”.

Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento do Super Bock em Stock:

25 de novembro

Alfie Templeman

Atalaia Airlines Big Band com convidados

Bala Desejo

Buzzard Buzzard Buzzard

David Bruno com convidados

Dora Morelenbaum

Ela Minus

Gretel Hanlyn

Isla de Caras

The Lemon Lovers

They Hate Change

TV Girl

Yaya Bey

Zé Ibarra

Zola Blood

26 de novembro

Algumacena

Beatriz Rosário

Caio

Danielle Ponder

Desconectados

Enola Gay

Irma

Juçara Marçal

Jüra

Mari Segura

Miami Horror

Obongjayar

Porridge Radio

Rita Dias

Sudan Archives

The Cockworks

W. H. Lung