Mundo da moda vira-se contra Kanye West: “É um narcisista inseguro desesperadamente à procura de validação”

Kanye West está a ser alvo de fortes críticas por parte de personalidades do mundo da moda depois de usar uma t-shirt com a frase “As vidas dos brancos importam” na Semana da Moda de Paris – vestindo-a também aos modelos que desfilaram para a sua marca YZY na passada segunda-feira.

“É um narcisista inseguro desesperadamente à procura de validação do mundo da moda”, escreveu o diretor criativo, Tremaine Emory, da marca Supreme no Instagram. Gabriella Karefa-Johnson, editora da revista Vogue defendeu que a sua atitude em Paris foi “incrivelmente irresponsável e perigosa”.

O rapper não parece ter ficado incomodado com as críticas, reiterando nas redes sociais que o movimento “Black Lives Matter” foi uma fraude. West ataca, também, a editora da Vogue e o CEO da Louis Vuitton, culpando-o pela morte do seu “melhor amigo” Virgil Abloh, diretor artístico da marca de luxo que, no ano passado, morreu vítima de uma forma rara de cancro.

“As t-shirts que este homem concebeu, produziu e partilhou com o mundo são pura violência. Não há desculpa, não há arte aqui”, escreveu Karefa-Johnson, o que levou West a defender que a editora da Vogue é um “androide” e não uma “pessoa da moda”.

Durante o destile da YZY, o ator Jaden Smith, filho de Will Smith, levantou-se e abandonou o local, escrevendo posteriormente nas redes sociais: “não me interessa quem é, se não sinto a mensagem, saio”. A modelo Gigi Hadid publicou um comentário no Instagram de West no qual dizia: “se há algum sentido para isto, Karefa-Johnson pode ser a única pessoa que te pode salvar... és um bully e uma anedota”.