Kim Kardashian e Kanye West criticados por deixarem filha de 9 anos usar máscara de cabedal

Os seguidores de Kim Kardashian e Kanye West não gostaram de ver North West, a filha de 9 anos do ex-casal, com a cara totalmente tapada com uma máscara de cabedal durante a Semana da Moda de Paris. A criança de 9 anos foi vista a entrar num hotel, escoltada por seguranças, com a indumentária.

“Incrivelmente triste para uma criança”, “ela é uma criança, não devia vestir-se assim” ou “que tipo de pais compram isto para uma menina de 9 anos?” foram algumas das mensagens de reação, partilhadas nas redes sociais, às fotografias divulgadas por paparazzi.

Recorde-se que os pais de North West já tinham usado máscaras semelhantes.