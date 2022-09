De Björk a Slipknot: os principais lançamentos de uma sexta-feira bombástica

Período habitualmente forte no que toca a lançamentos discográficos, este ano o outono promete cumprir a tradição.

Esta sexta-feira, dia 30 de setembro, chegam às lojas e ao streaming numerosos álbuns, bem como alguns singles importantes. Veja aqui.

Björk - Fossora



O primeiro álbum da islandesa desde “Utopia”, de 2017, foi inspirado pela morte recente da sua mãe e conta com a participação dos seus filhos, Sindri e Ísadóra, bem como do norte-americano Serpentwithfeet e de um sexteto de clarinetes.

Pixies - Doggerel



É o oitavo álbum dos Pixies e quarto desde que a banda se voltou a juntar, em 2014. Neste disco, a banda tentou fazer “coisas mais ousadas e orquestrais. Gosto muito de tocar as coisas mais apunkalhadas, mas não dá para criar essas merdas artificialmente", explicou Black Francis em comunicado. Em 2023, os Pixies voltam a Portugal para apresentar este disco.

Yeah Yeah Yeahs - Cool It Down



É o primeiro disco da banda nova-iorquina em nove anos e teve em ‘Spitting Off the Edge of the World’, canção inspirada pela crise climática, com participação de Perfume Genius, o primeiro single. Quanto ao título do álbum, foi pedido ‘emprestado’ à canção do mesmo nome dos Velvet Underground, de 1970.

Slipknot - The End, So Far



O sucessor de "We Are Not Your Kind", de 2019, é o primeiro disco dos Slipknot com o percussionista Michael Pfaff, que se juntou à banda nesse ano, e marca o fim do contrato dos norte-americanos com a editora Roadrunner.

LCD Soundsystem - ‘New Body Rhumba’

Não é um álbum, mas sim um single: o primeiro da banda de James Murphy em cinco anos. ‘New Body Rhumba’ foi criada para a banda-sonra de “White Noise", um filme da Netflix com Adam Driver e Greta Gerwig, que terá música de Danny Elfman.



Arctic Monkeys - ‘Body Paint’



Na contagem decrescente para o lançamento do seu sétimo álbum, “Body Paint”, os ingleses Arctic Monkeys acabam de apresentar o segundo single deste trabalho, ‘Body Paint’, com um vídeo gravado em Londres, Inglaterra, e no estado norte-americano do Missouri.

Azeitonas - “Reconstrução”



O novo álbum dos portugueses Azeitonas tem em ‘As Notícias’ o primeiro single, cujo vídeo a BLITZ estreou em exclusivo. Além desta canção, disco conta com temas como ‘Três Dias de Sol’, ‘Ernesto’ ou ‘Solta a Voz e Canta’, com o qual a banda participou na edição deste ano do festival da Canção.

Salto - Língua Afiada

Os portuenses Salto lançam esta sexta-feira o seu quarto álbum, antecipado pelos singles ‘Bem Dormido’, ‘Afio a Língua’ e ‘Aos 30’. São nove canções, escritas e gravadas entre 2019 e 2021, agora disponíveis num disco editado também em vinil.