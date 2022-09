Os Pixies regressam a Portugal no próximo ano, para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, a 13 de março.

A banda norte-americana, que no passado verão atuou no Vodafone Paredes de Coura, traz a digressão do seu novo álbum, “Doggerel”.

Os bilhetes serão colocados à venda a 30 de setembro - o mesmo dia em que é lançado “Doggerel”.

Recorde aqui as fotos do concerto dos Pixies em Paredes de Coura: