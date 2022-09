Os Arctic Monkeys acabam de partilhar um novo single. A canção tem por título ‘The Paint’ e integra o próximo álbum da banda inglesa, “The Car”.

Ouça aqui:

“The Car” chega a 21 de outubro. No início deste mês, os Arctic Monkeys estiveram em Portugal para um concerto na primeira edição do festival MEO Kalorama, em Lisboa. Recorde aqui as fotos: