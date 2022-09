As primeiras imagens do concerto de homenagem a Taylor Hawkins nos Estados Unidos. Da “reunião” dos Nirvana ao filho do homenageado

O segundo concerto de homenagem a Taylor Hawkins, dos Foo Fighters, decorreu esta terça-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a participação de Miley Cyrus, Pink, Joan Jett, Alanis Morissette e Justin Hawkins, dos The Darkness, entre muitos outros.

À semelhança do que aconteceu em Londres, Shane Hawkins, filho de Taylor Hawkins, voltou a tocar bateria, ao passo que a Violet Grohl, filha de Dave Grohl, coube abrir o espetáculo. Membros dos Nirvana, Soundgarden, Queen ou Police foram outros dos participantes na homenagem.

As primeiras imagens do grande evento são filmagens do público, uma vez que, ao contrário do espetáculo no Estádio de Wembley, em Londres, este concerto não foi transmitido em streaming. Veja aqui alguns desses vídeos:



Foo Fighters com Shane Hawkins - ‘My Hero’ e ‘I’ll Stick Around'





Foo Fighters com Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) - ‘Everlong’

Foo Fighters com Queen e Pink - ‘Somebody To Love’ (Queen)

Black Hole Sun (Soundgarden) por Taylor Momsen, Kim Thayil, Matt Cameron, Krist Novoselic, Dave Grohl e Pat Smear

Miley Cyrus e Def Leppard - ‘Photograph’ (Def Leppard)

Foo Fighters com Dave Chapelle - ‘Creep’ (Radiohead)