Qual a melhor canção para entrar no mundo dos Metallica? Robert Trujillo faz uma escolha surpreendente

Robert Trujillo deu uma entrevista à “Revolver”, na qual escolheu a canção que acredita ser a melhor porta de entrada para o maravilhoso mundo dos Metallica.

Deixando êxitos como ‘Master Of Puppets’ ou ‘Enter Sandman’ de lado, bem como velhos clássicos como ‘Ride the Lightning’, Trujillo optou por uma bem-amada - por vezes esquecida - canção: ‘Disposable Heroes’, do álbum de 1986, “Master of Puppets”.

“De muitas formas, é o equilíbrio perfeito daquilo a que, no metal, chamo de power groove”, afirmou o baixista.

“Mesmo antes de me juntar à banda já gostava dessa canção. Tem um groove que leva mais para o lado funky do headbanging. Tem muito de tudo, é para mim uma das canções clássicas dos Metallica”.