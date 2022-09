Foo Fighters: “As pessoas têm tido respeito, mas a morte do Taylor fez-me repensar a morte do Jim Morrison e outras tragédias do rock”

Chris Shiflett, guitarrista dos Foo Fighters, deu uma entrevista na qual fala sobre a forma como a banda tem lidado com a morte de Taylor Hawkins, o baterista que faleceu no passado mês de março.

“A maior parte das pessoas tem sido muito respeitosa, ou então tentam evitar o assunto”, faleceu o músico, que recentemente lançou dois singles a solo. “Provavelmente irão fazer-nos mais perguntas sobre isso quando lançarmos um disco novo e voltarmos a fazer promoção”, diz, mostrando esperança num regresso ao estúdio.



“Quando entrei nos Foo Fighters, estávamos em 1999, por isso já se tinham passado alguns anos sobre a morte da Kurt Cobain. Mas lembro-me de ver os entrevistadores cheios de vontade de fazerem perguntas sobre isso ao Dave [Grohl]. Mas depois não as faziam”, recorda.

Chris Shiflett diz ainda que, apesar de a maioria das pessoas mostrar respeito pela perda da banda, a morte do amigo o fez “reconsiderar tudo aquilo que pensava que sabia sobre a morte de Jim Morrison e todas essas tragédias do rock and roll. O Taylor era uma personagem e significava muito para milhões de pessoas, por isso percebo o fascínio pela sua morte, mas tenho visto tanta coisa má. Há muita gente que diz que o Dave matou o Taylor ao obrigá-lo a tomar a vacina da covid. Tento não dar importância, mas fico zangado, porque é uma falta de respeito.”



Esta terça-feira, os Foo Fighters e a família de Taylor Hawkins apresentam um novo espetáculo de homenagem ao baterista. Depois do concerto em Londres, é em Los Angeles que atuará um ‘elenco’ com Miley Cyrus, Pink, Josh Homme (Queens of the Stone Age), Joan Jett, Brian May (Queen), Gene Simmons (Kiss), Mark Ronson, Alanis Morissette, Kesha, Kim Thayil (guitarrista dos Soundgarden), Justin Hawkins (vocalista dos Darkness), Joe Elliott (vocalista dos Def Leppard) e Taylor Momsen, entre muitos outros.