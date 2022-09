Rihanna vai atuar no intervalo da Super Bowl em 2023

Rihanna confirmou que atuará no intervalo da Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, em 2023.

O espetáculo terá lugar em Glendale, no estado do Arizona, a 12 de fevereiro de 2023. Será a primeira vez que Rihanna pisará um palco desde 2018.

O anúncio foi dado em simultâneo pela própria cantora, pela NFL - a liga profissional de futebol americano -, pela editora Roc Nation e pela Apple Music, patrocinadora do evento.

Rihanna negou-se a atuar no chamado “espetáculo de intervalo” por duas vezes, em 2018 e 2019. A cantora alegou que essa rejeição serviu para mostrar solidariedade para com Colin Kaepernick, atleta punido por se ajoelhar durante a interpretação do hino dos EUA, em protesto contra a violência policial e a injustiça racial.

Porém, o facto de o “espetáculo de intervalo” estar agora sob a alçada da Roc Nation, editora com a qual assinou em 2014, terá ajudado Rihanna a mudar de ideias. A cantora irá assim suceder a Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent e Mary J. Blige, que atuaram na final deste ano.