Imprensa brasileira critica Guns N' Roses: “som péssimo e zero novidades” marcam concerto em São Paulo

O concerto dos Guns N' Roses em São Paulo, no Brasil, no passado sábado, recebeu críticas negativas por parte de uma das poucas publicações que parece ter escrito sobre o espetáculo, uma vez que a banda terá proibido o acesso de jornalistas ao mesmo.

“Inegavelmente, [a banda] tem problemas. O maior deles é a voz de Axl, que já não é a mesma há vários anos e que foi motivo de piada no show da banda neste último Rock in Rio. Chegaram a dizer que era o Mickey Mouse quem estava cantando. Possivelmente, não aguentando mais ouvir esse tipo de crítica, a produção do grupo negou credenciais para toda a imprensa paulista. Jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas não puderam registrar o show, a menos que pagassem para estar lá, claro, caso deste colunista”, escreve o jornalista Odair Braz Jr. no site R7.



No mesmo artigo, o esforço de Axl Rose é elogiado: “O vocalista tenta compensar os problemas de voz com uma boa presença de palco: corre de um lado para o outro, sobe no retorno, esboça as dancinhas do passado (só de leve), troca de jaquetas e camisetas o tempo todo e sorri várias vezes para o público próximo da grade. Mesmo assim, é uma sombra do que foi no passado em cima de um palco, mas não compromete. Faz o que é possível hoje em dia.”



O som “péssimo” do recinto, que o autor do artigo considera “uma falta de respeito pelos fãs”, e a falta de novidades foram algumas das críticas apontadas. “O show de sábado é basicamente o mesmo de 2016, quando Slash e Duff voltaram a integrar a banda. A impressão que dá é que, se você já viu um show dos Guns N’Roses recentemente, já viu todos, porque virou um negócio meio monótono, meio protocolar e quase imutável.”



Os Guns N' Roses começaram a sua digressão europeia no passado mês de junho com um concerto no Passeio Marítimo de Algés, que também não pôde ser fotografado pela imprensa.