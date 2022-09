A confiança de Chris Martin dos Coldplay aos 21 anos: “Vamos ser conhecidos em todo o lado, vamos ser enormes”

Um vídeo no qual Chris Martin, vocalista dos Coldplay, se mostra extremamente confiante quanto ao sucesso futuro da sua banda está a ser recuperado por sites de mensagens motivacionais.

“Estamos em junho de 1998. Daqui a quatro anos, em junho de 2002, vamos ser conhecidos em todo o lado. Vamos aparecer na televisão, vamos ser enormes!"”, diz, para a câmara, Chris Martin, que na altura tinha 21 anos.

Em 2000, chegaria “Parachutes”, o primeiro álbum dos Coldplay, que os traria pela primeira vez a Portugal, onde tocaram no festival de Paredes de Coura. Em 2002, efetivamente, os Coldplay eram já uma banda extremamente popular, graças ao sucesso do disco de estreia e de “A Rush of Blood to the Head”, que se lhe seguiu.

Veja aqui o vídeo do jovem Chris Martin a vaticinar dias risonhos para a sua banda:

Os Coldplay regressam a Portugal no próximo ano, atuando no Estádio Cidade de Coimbra, a 17, 18, 20 e 21 de maio. Todas as datas estão já esgotadas.