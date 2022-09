Post Malone foi hospitalizado com dor "penetrante"

Depois de cair num buraco em palco, na passada semana, Post Malone teve de cancelar um concerto em Boston, nos Estados Unidos, este sábado, para ser hospiralizado.

Nas redes sociais, o artista norte-americano explicou que sentia dores “penetrantes”, que comparou à sensação de ser esfaqueado.

“Quando ando em digressão, geralmente acordo às quatro da tarde, e hoje acordei com o lado direito do meu corpo a fazer estalidos. Ontem à noite estava tão bem, mas hoje sinto-me diferente. Tenho dificuldade em respirar e, quando respiro ou me mexo, sinto uma dor, como se me estivessem a esfaquear. Estamos no hospital, agora, mas com estas dores não consigo dar o concerto esta noite”, explicou Post Malone, pedindo desculpa aos fãs e prometendo reagendar o concerto o mais brevemente possível.