Lendas do rock e um 'exército' de bateristas. Saiba quem vai tocar na homenagem a Taylor Hawkins nos Estados Unidos

Já são conhecidos todos os nomes que atuarão no segundo concerto de homenagem a Taylor Hawkins, que se irá realizar em Los Angeles, nos Estados Unidos, a 27 deste mês.

Para além dos Foo Fighters, subirão ao palco Miley Cyrus, Pink, Josh Homme (Queens of the Stone Age), Joan Jett, Brian May (Queen), Gene Simmons (Kiss), Mark Ronson, Alanis Morissette, Kesha, Kim Thayil (guitarrista dos Soundgarden), Justin Hawkins (vocalista dos Darkness), Joe Elliott (vocalista dos Def Leppard) e Taylor Momsen, entre outros.

Nesta homenagem ao baterista dos Foo Fighters, destaque para a quantidade de bateristas que participarão: Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Tommy Lee (Mötley Crüe), Matt Cameron (Pearl Jam), Stewart Copeland (Police), Roger Taylor (Queen) e Lars Ulrich (Metallica) já confirmaram a sua presença.

No que toca a realeza rock, participarão ainda John Paul Jones, baixista dos Led Zeppelin, Krist Novoselic, baixista dos Nirvana, ou Geezer Butler, baixista dos Black Sabbath.

O espetáculo poderá ser acompanhado através do canal oficial da MTV no YouTube.

Veja aqui o cartaz completo do espetáculo da próxima terça-feira, promovido pelos Foo Fighters e pela família de Taylor Hawkins: