Os Arcade Fire terminaram o primeiro de dois concertos que darão no Campo Pequeno, em Lisboa, com uma arruada improvisada.

Já depois do final do espetáculo, com ‘Wake Up’ - leia aqui a reportagem -, o grupo saiu para a rua, terminando de forma rítmica e acompanhado por dezenas de fãs.

No Instagram, Álvaro Covões, da Everything Is New - promotora responsável pelos dois concertos - partilhou um vídeo desse momento. Veja-o aqui: