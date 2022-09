Adam Levine diz que “as miúdas giras não ouvem metal”, internet diverte-se a ridicularizar o cantor

Depois de numerosas mulheres revelarem que receberam mensagens insinuantes de Adam Levine, vocalista dos Maroon 5, algumas dessas mensagens tornaram-se virais. Uma delas foi a conversa que o cantor aparentemente teve com a jovem Alyson Rosef, que confessou ser “esquisita” por ”só ouvir metal”. Na resposta, o norte-americano escreveu algo como “as miúdas giras não ouvem metal, só mesmo tu”.

Na sequência da revelação destas e outras conversas, a internet começou a borbulhar com paródias da situação. “Esta história do Adam Levine é uma seca, mas descobrir que ele tenta engatar mulheres como um virgem de 17 anos é engraçado”, escreveu um utilizador do Twitter. Outras frases do artista de 43 anos, como “I may need to see the booty” (“poderei ter de ver o rabinho”) ou “esse teu corpo é absurdo” têm sido transformadas em piadas, com a revista “Rolling Stone” a sentenciar que “as mensagens embaraçosas de Adam Levine nasceram para serem memes”.

Depois de uma jovem de 23 anos, Sumner Stroh, acusar Adam Levine de ter tido um caso extraconjugal com ela, numerosas mulheres partilharam mensagens que o cantor lhes terá enviado nas redes sociais. O músico nega ter-se envolvido com Sumner Stroh, mas admite ter “ultrapassado um limite”.