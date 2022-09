Shakira nega fraude fiscal: “As autoridades espanholas fizeram uma campanha contra mim nos media. Aconteceu o mesmo ao Cristiano Ronaldo”

Shakira negou as acusações de fraude fiscal que enfrenta em Espanha numa entrevista à revista Elle, chegando mesmo a comparar a sua situação ao que aconteceu no passado com o futebolista português Cristiano Ronaldo ou outros jogadores, como Neymar ou Xabi Alonso. Recorde-se que o Ministério Público espanhol pediu uma pena de oito anos de prisão para a cantora colombiana.

“São acusações falsas”, começa por dizer a artista, “paguei tudo o que eles dizem que devo, mesmo antes de instaurarem o processo em tribunal. Portanto, ao dia de hoje, devo-lhes zero. Fui aconselhada por uma das quatro maiores empresas especialistas em impostos do mundo, portanto desde o início que estou confiante de estar a fazer tudo corretamente e de forma transparente”.

Defendendo que as autoridades espanholas não têm “provas para sustentar as alegações fictícias”, Shakira acusa o fisco de recorrer “a uma campanha vergonhosa nos media para tentar virar as pessoas contra mim, tentando pressionar-me a aceitar um acordo”, continua, “é sabido que o fisco espanhol costuma fazer isto não apenas a celebridades como eu, o Ronaldo, o Neymar, o Alonso ou muitos mais, esta injustiça também acontece ao pagador de impostos normal”.

A finalizar, a artista diz-se “confiante” no facto de ter provas suficientes para se defender e acredita que terá a justiça do lado dela. Shakira foi formalmente acusada em julho passado de seis crimes de fraude fiscal e, além da pena de prisão, o Ministério Público exige o pagamento de uma multa de 23 milhões de euros.