Ministério Público espanhol pede 8 anos de prisão para Shakira

O Ministério Público espanhol formalizou, esta sexta-feira, a acusação contra Shakira.

A cantora colombiana é acusada de seis crimes de fraude fiscal. O Ministério Público quer que Shakira seja condenada a oito anos e dois meses de prisão, e ao pagamento de uma multa de 23 milhões de euros.

Segundo o Ministério Público, Shakira terá lesado o estado espanhol em 14,5 milhões de euros, ao não ter pago impostos entre 2012 e 2014.

Foi por esta altura que a cantora deu início à sua relação com o futebolista Gerard Piqué, passando a residir em Barcelona. Shakira alega, no entanto, que a sua residência legal era nas Baamas. De acordo com o processo, entre 2012 e 2014, a artista colombiana passou mais de 183 dias por ano a residir em Espanha e, por isso deveria ter pago impostos. Segundo a legislação espanhola, qualquer pessoa que viva mais de seis meses no país é considerado cidadão para fins fiscais.

A cantora terá recorrido a várias empresas, localizadas em territórios como as Ilhas Virgens Britânicas, Malta ou Panamá, para ocultar os seus rendimentos. O julgamento terá lugar ao longo dos próximos meses.