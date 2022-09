Mulher que acusa Adam Levine dos Maroon 5 de adultério pede desculpa à mulher do cantor

Sumner Stroh, a mulher que esta semana alegou ter tido um caso com Adam Levine, cantor dos Maroon 5, pediu desculpa à mulher do músico, Behati Prinsloo.

Desde que fez as revelações nas redes sociais, a jovem de 23 anos tem atraído muita atenção e também muitas críticas, nomeadamente de quem lembra ser do conhecimento público que Adam Levine é casado com Behati Prinsloo há oito anos. O casal aguarda o seu terceiro filho.

Em declarações ao “Page Six”, Sumner Stroh garante serem verdadeiras as revelações sobre o caso que teve, em 2021, com Adam Levine, de 43 anos.

“Agora apercebo-me que fui manipulada. Ele escondeu [a sua família] à vista de todos. Quando descobri a verdade, cortei contacto com ele. Olhando para trás, gostaria de ter feito mais perguntas. Gostava de não ter sido tão ingénua, mas isso não é desculpa para o papel que desempenhei nisto”, diz Sumner Stroh.

“Sei bem que não sou a vítima nesta história. E não vou ser eu a sair magoada disto, mas sim a Behati e os seus filhos. Por isso, peço muitas desculpas”, conclui.

Quando partilhou a sua história, Sumner Stroh acrescentou que Adam Levine lhe perguntou se podia dar o seu nome, Sumner, ao próximo filho.

Por seu turno, o cantor dos Maroon 5 garante não ter tido um caso amoroso com a jovem, mas admite ter “ultrapassado os limites” na forma como comunicou com ela. “A minha mulher e a minha família são o mais importante para mim neste mundo. Ser ingénuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que importa para mim foi o maior erro que poderia ter cometido. Nunca mais o farei. Assumo toda a responsabilidade. Vamos ultrapassar isto juntos”, escreveu.

Desde então, numerosas mulheres partilharam as suas histórias de contactos semelhantes com Adam Levine, geralmente através de mensagens privadas nas redes sociais.