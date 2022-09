Keanu Reeves passa férias no Algarve

Keanu Reeves esteve de férias em Portugal, passando três dias nesta região portuguesa.

O ator esteve a assistir a uma prova de motociclismo em Jerez de La Frontera, no sul de Espanha, e aproveitou para visitar também o Algarve. A 10 de setembro, deixou-se fotografar com a equipa do The Prime Beach Club, projeto do chef Chakall.

“Curiosidades: é uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora Bloody Mary, aprecia um bom presunto, amêijoas da nossa costa e ostras”, pode ler-se na legenda.

Keanu esteve também hospedado no Colégio Charm House, em Tavira, algo que o hotel descreveu como “uma honra”. Veja aqui: